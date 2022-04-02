Змінив футбольне поле на військове

27-річний лівий півзахисник змінив футбольний м'яч на зброю. Дмитро Задерецький захищає Україну у пекельному Чернігові, який став справжнім "щитом", який захищає столицю Україну від русні.

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Футболіст воює у рідному місті. Із червня 2021 року Задерецький перебуває без клубу.

Футбольна кар'єра Дмитра Задерецького

Дмитро Задерецький усю свою кар'єру провів в Україні. Виступав за цілий ряд клубів.

Серед цих команд слід виділити луцьку Волинь, чернігівську Десну.

Останньою командою була аматорська Нива з Теребовлі (Тернопільська область).

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