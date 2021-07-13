Перейшов межі: захисник Італії курив у роздягальні після тріумфу на Євро – відео
Джерело:інстаграм SSC NAPOLI FL
Італійська збірна стала тріумфатором Євро-2020. Футболісти не стримували емоцій після перемоги та дозволили собі більше, ніж було дозволено.
Італійці робили все, що завгодно
Італійські футболісти продовжили своє святкування у підтрибунному приміщенні. Гравці співали пісня, танцювали, обливались шампанським та навіть курили сигарети.
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Тріумфатори робили на пам'ять багато фото та відео. У об'єктив однією з камер потрапив захисник Джованні ді Лоренцо, який після перемоги у фіналі Євро-2020 викурив у роздягальні сигарету.
Цей момент потрапив у сторіс його партнера по збірній Франческо Ачербі. На відео гравець оборони з запаленою сигаретою у роті. Футболіст не сховав сигарету, а продовжив танцювати з нею в руках.
Відео святкування італійців
- Нагадаємо, що основний та додатковий час не визначив переможця. До пробивання 11-метрових ударів рахунок зустрічі був 1:1. Голами відзначились Шоу та італієць Бонуччі. Італія перемогла Англію у серії післяматчевих пенальті (3:2)
- Італія стала чемпіоном Європи вперше з 1968 року. Англія і далі без трофея.