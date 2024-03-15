Захисник Динамо зробив пропозицію коханій: романтичні фото

Захисник київського Динамо Максим Дячук зробив пропозицію своїй дівчині. Він опублікував у своїх соцмережах романтичні фото.

Футболіст організував романтичне освідчення свої коханій, і почув таку бажану відповідь від неї. Його дівчину звати Марія.

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Романтична пропозиція

"Війна навчила нас цінувати кожен момент нашого життя . Я хочу, щоб всі ці моменти були повʼязані з тобою. Я завжди буду поруч і тисячу разів скажу, що ти найкращий! Від сьогодні і назавжди – ТАК!" – написала наречена.

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Цікаво, що пара розпочала стосунки щонайменше з 2021 року. Саме тоді вони вперше опублікували своє спільне фото в соціальних мережах.

У цьому сезоні Дячук став грати частіше за першу команду киян і навіть зумів забити свій перший гол за головну команду Динамо.

Що відомо про футболіста