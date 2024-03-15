Футболіст організував романтичне освідчення свої коханій, і почув таку бажану відповідь від неї. Його дівчину звати Марія.
Дивіться також Динамо впритул наблизилося до лідерів УПЛ: кияни на засніженому полі переграли Зорю – відео
Романтична пропозиція
"Війна навчила нас цінувати кожен момент нашого життя . Я хочу, щоб всі ці моменти були повʼязані з тобою. Я завжди буду поруч і тисячу разів скажу, що ти найкращий! Від сьогодні і назавжди – ТАК!" – написала наречена.
Марія показала фото та відео з романтичного вечора: дивитися
Цікаво, що пара розпочала стосунки щонайменше з 2021 року. Саме тоді вони вперше опублікували своє спільне фото в соціальних мережах.
У цьому сезоні Дячук став грати частіше за першу команду киян і навіть зумів забити свій перший гол за головну команду Динамо.
Що відомо про футболіста
- Зазначимо, що 20-річний Максим Дячук є вихованцем рахівської футбольної школи.
- У 2019 році він приєднався до київського Динамо та виступав за молодіжний склад.
- У 2022 році він перебував в оренді в Олександрії, за яку зіграв у шість матчів. Крім того, він провів вісім матчів за збірну України U-17.