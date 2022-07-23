На війні загинув вихованець Карпат Павло Кириченко

Декому з представників українського спорту довелося змінити свою діяльність після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Понад 3000 атлетів та тренерів стали на захист рідкої країни у боротьбі з окупантами.

Вічна пам'ять герою

В боях з російськими загарбниками поклав життя ще один футболіст. Виконуючи боєве завдання загинув вихованець Карпат Павло Кириченко.

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Футболісту було лише 27 років. Його тренували Володимир Щерба та Роман Деркач. Павло також встиг пограти також за молодіжну команду Куликова.

У суботу, 23 липня, у Львові відбудеться прощання з захисником України.

Спортивний фронт

За інформацією міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, від російської агресії загинули 110 представників українського спорту.

Понад 3 000 спортсменів та тренерів захищають Україну у лавах ЗСУ. На жаль, ще 22 атлети перебувають у полоні.

Окупанти зруйнували вже понад 111 спортивних об'єктів. Збитки орієнтовно – понад 160 000 000 доларів.