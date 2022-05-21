Захищаючи Україну від російських окупантів загинув вихованець Карпат Олег Мазур

Вихованець львівських Карпат Олег Мазур трагічно загинув у зоні бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Львівської асоціації футболу.

Вічна пам'ять Герою

Повномасштабна війна, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України, забрала життя ще одного українського спортсмена. У боях з російськими військами загинув вихованець львівських Карпат Олег Мазур.

Читайте також На Харківщині героїчно загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування Ленюк

Мазур був випускником СДЮШОР Карпати. У 2009 році він у складі "левів" став переможцем турніру Володимира Вараксіна, забивши у фіналі один з трьох голів. Виступав також за команди Звенигорода, Лапаївки та Рудно.

На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських Карпат, ексфутболіста львівської Галичини, Звенигорода, Лапаївки та Рудно Олега Мазура. Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна,

– йдеться у повідомленні.

Колишньому футболісту було лише 27 років.

"Янголи спорту"

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

На жаль, з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого загинули вже понад 40 українських спортсменів.

Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.

Непоправна втрата для українського народу

Нещодавно стало відомо, що на Харківщині героїчно загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування Ленюк.

Олег Ленюк був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном національної першості та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування.

Під час оборони "Азовсталі" загинув боксер Артем Моша.

Моша був чемпіоном Києва з боксу. Спортсмен служив у Збройних Силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям Олега Мазура. Ніколи не забудемо та не пробачимо цього окупантам.