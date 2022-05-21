Захищаючи Україну від російських окупантів загинув вихованець Карпат Олег Мазур

21 травня 2022 , 18:00

Джерело:

Львівська Асоціація Футболу

Вихованець львівських Карпат Олег Мазур трагічно загинув у зоні бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Львівської асоціації футболу.

Вічна пам'ять Герою

Повномасштабна війна, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України, забрала життя ще одного українського спортсмена. У боях з російськими військами загинув вихованець львівських Карпат Олег Мазур.

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Мазур був випускником СДЮШОР Карпати. У 2009 році він у складі "левів" став переможцем турніру Володимира Вараксіна, забивши у фіналі один з трьох голів. Виступав також за команди Звенигорода, Лапаївки та Рудно.

На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських Карпат, ексфутболіста львівської Галичини, Звенигорода, Лапаївки та Рудно Олега Мазура. Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна,
– йдеться у повідомленні.

Колишньому футболісту було лише 27 років.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям Олега Мазура. Ніколи не забудемо та не пробачимо цього окупантам.

"Янголи спорту"

  • Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
  • На жаль, з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого загинули вже понад 40 українських спортсменів.
  • Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.

Непоправна втрата для українського народу

  • Нещодавно стало відомо, що на Харківщині героїчно загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування Ленюк. 
  • Олег Ленюк був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном національної першості та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування.
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  • Моша був чемпіоном Києва з боксу. Спортсмен служив у Збройних Силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь".
Автор: Дарина Жданович