Захарєєв першим серед українців пробився у чвертьфінал ЧС-2021 з боксу
1 листопада 2021 , 08:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український боксер Юрій Захарєєв переміг Юбу Сіссоко з Іспанії у 1/8 фіналу чемпіонату світу з боксу-2021. Він став першим українцем на цій стадії змагань.
Захарєєв здобув перемогу одноголосним рішенням – 5:0. Він виступає у ваговій категорії до 71 кг.
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У 1/16 фіналу Захареєв переміг Мохаммеда Акбара з Великобританії одноголосним рішенням суддів.
Результати українських боксерів
63,5 кг. Денис Песоцький – вийшов до 1/8 фіналу
67 кг. Віктор Петров – вийшов до 1/8 фіналу
71 кг. Юрій Захарєєв – вийшов до 1/4 фіналу
75 кг. Іван Папакін – вийшов до 1/8 фіналу
80 кг. Богдан Толмачов – вийшов до 1/8 фіналу
92 кг. Роберт Мартон – вийшов до 1/8 фіналу