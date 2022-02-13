Загнав у кут та безжально добив: відео потужного нокауту українця у Латвії

Дмитро Безус – український боксер, якого досі не можуть перемогти суперники. Боєць здобув свою чергову звитягу у професіоналах.

Зберіг статус непереможного

Суперником українця став боксер із Бразилії Марсело Насіменто. Однак він теж не створив великих проблем для Дмитра Безуса.

Оце так Українські боксери стали переможцями на міжнародному турнірі в Угорщині

Поєдинок, який відбувся у латвійській Ризі, закінчився вже у другому раунді. Українець затиснув суперника у кут рингу та потужними ударами ледь не відправив суперника за межі канатів. Нокдаун для Насіменто. Після чого суддя одразу зупинив поєдинок та зафіксував дострокову перемогу Безуса технічним нокаутом.

Відео нокауту у бою Безус – Насіменто

32-річний боксер із України здобув свою восьму перемогу поспіль (4 – нокаутом).

Дмитро завдав супернику 22-ї поразки у кар'єрі.

Відзначимо, що Дмитро Безус був спаринг-партнером Олександра Усика під час підготовки до бою проти Ентоні Джошуа.