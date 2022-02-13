Зберіг статус непереможного
Суперником українця став боксер із Бразилії Марсело Насіменто. Однак він теж не створив великих проблем для Дмитра Безуса.
Оце так Українські боксери стали переможцями на міжнародному турнірі в Угорщині
Поєдинок, який відбувся у латвійській Ризі, закінчився вже у другому раунді. Українець затиснув суперника у кут рингу та потужними ударами ледь не відправив суперника за межі канатів. Нокдаун для Насіменто. Після чого суддя одразу зупинив поєдинок та зафіксував дострокову перемогу Безуса технічним нокаутом.
Відео нокауту у бою Безус – Насіменто
- 32-річний боксер із України здобув свою восьму перемогу поспіль (4 – нокаутом).
- Дмитро завдав супернику 22-ї поразки у кар'єрі.
Відзначимо, що Дмитро Безус був спаринг-партнером Олександра Усика під час підготовки до бою проти Ентоні Джошуа.