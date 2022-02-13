Першою з українців перемогу здобула Ярослава Маринчук, яка стала чемпіонкою змагань у ваговій категорії до 50 кілограмів, пройшовши Вікторію Палфі з Угорщини.

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У суботу, 12 лютого, ще три золоті медалі здобули чоловіки. Спочатку Олександр Меленюк (до 63,5 кілограм) переміг Ромео Косту з Уельсу та став чемпіоном змагань. А після цього Юрій Захарєєв (до 71 кілограм) здолав Ласло Козака з Угорщини та також здобув золоту нагороду.

Аркадій Карцан переміг свого співвітчизника Євгена Павловського у фінальному бою вагової категорії до 92 кілограм і став чемпіоном, відповідно у його суперника по фіналу – "срібло".

Богдан Толмачов (до 80 кілограмів) через хворобу був вимушений знятися з фінального поєдинку. В нашого боксера срібна медаль.

Андрій Ісаков (до 86 кілограмів) поступився бразильцю Кено Машаду та теж став срібним призером змагань.

Едуард Трофименко (до 57 кілограмів) поступився Максиму Панкову з Білорусі, ставши бронзовим призером змагань, а Дмитро Куля (до 75 кілограмів) поступився місцем у фіналі Вандерлею Перейрі з Бразилії – в українця також третє місце.

Ще одна українська "бронза" – в Руслана Цикало (до 57 кілограмів), який захворів на ковід, через що був вимушений пропустити півфінальний поєдинок з угорцем Іштваном Бундовічем.