Сохранил статус непобедимого

Соперником украинца стал боксер из Бразилии Марсело Насименто. Однако он тоже не создал больших проблем для Дмитрия Безуса.

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Поединок, который состоялся в латвийской Риге, закончился уже во втором раунде. Украинец зажал соперника в угол ринга и мощными ударами едва не отправил соперника за пределы канатов. Нокдаун для Насименто. После чего судья сразу остановил поединок и зафиксировал досрочную победу Безуса техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Безус – Насименто

32-летний боксер из Украины одержал свою восьмую победу подряд (4-нокаутом).

Дмитрий нанес сопернику 22-е поражение в карьере.

Отметим, что Дмитрий Безус был спарринг-партнером Александра Усика во время подготовки к бою против Энтони Джошуа.