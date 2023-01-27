На фронті загинув український легкоатлет Володимир Андрощук

Війна забрала життя ще одного українського спортсмена. 25 січня загинув легкоатлет Володимир Андрощук.

Спортсмен, який змінив легкоатлетичний манеж на фронт, служив під Бахмутом. Володимир Андрощук боронив країну від ворога у найгарячішій точці передової.

Читайте також "Розриває душу": призер Олімпіади шокований загибеллю фігуриста з України на фронті

Українська спортивна родина втратила ще одного Героя

Ще буквально нещодавно ми бачили Володимира в легкоатлетичних секторах. Щирі співчуття родині, друзям та близьким. Слава усім спортсменам, полеглим за свободу України! Слава усім українським героям!,

– йдеться у сторіс.

Паблік виклав реквізити картки сім'ї загиблого легкоатлета: 5168745109120946 Андрощук Людмила (сестра Володимира).



Загинув легкоатлет Володимир Андрощук / Скриншот із інстаграму Ukrainian Athletics

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблого Героя України Володимира Андрощука. Ворог поплатиться за усі обірвані життя українців!

Нагадаємо, що після 24 лютого в Україні створили спеціальний портал "Янголи спорту". На сайті міститься коротка інформація про загиблих спортсменів під час повномасштабного вторгнення Росії. Дехто з них поліг на фронті, а хтось навіть у власній домівці.