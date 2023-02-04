Викликав вогонь на себе, рятуючи життя побратимів: на фронті загинув дзюдоїст Владислав Шеїн

Війна забирає життя найкращих представників України. Відбиваючи наступ російських загарбників, героїчно загинув Владислав Шеїн.

Сумну звістку про загибель героя повідомив сайт Янголи спорту. Підрозділ Владислава виконував бойове завдання поблизу Сватового у листопаді 2022 року.

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Подвиг Владислава Шеїна

Українські бійці тримали фланг, коли російські окупанти пішли в наступ, прорвавши оборону. Владислав викликав вогонь на себе, врятувавши життя чотирьох побратимів. Через шквальні обстріли тіло загиблого героя зуміли евакуювати лише через три дні. У Владислава залишилися батьки, наречена та 13-річний брат.

У мирному житті Владислав навчався на четвертому курсі факультету адвокатури Національного юридичного університету. Займатися спортом він почав у 6 років. Проявив себе як талановитий дзюдоїст. Спортсмен неодноразово виборював нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області, всеукраїнських турнірів.

Влад Шеїн (другий ліворуч) виборов золото чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо 2018 року / opentv.media

З перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Разом із побратимами з 233-го батальйону Владислав звільняв Балаклею, Шевченкове, Куп’янськ від російської нечисті.

Владислав Шеїн на фронті / opentv.media

Раніше ми повідомляли, що у боях під Сватово загинув дзюдоїст Максим Чумак. Від був легендою фронтового лісу під Кремінною. Там він разом з побратимами виконував складні бойові завдання, боронячи незалежність України.