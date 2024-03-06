На Донеччині загинув ультрас сімферопольської Таврії Віталій Нєжинський

Фанатська спільнота України понесла чергову важку втрату. У боях на Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Віталій Нєжинський.

Сумну звістку повідомив фанатський рух сімферопольської Таврії, до якого належав Віталій Нєжинський. Відданому уболівальнику та захиснику України було лише 27 років.

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Боронив Київ та визволяв Херсонщину

Віталій Нєжинський з позивним "Док" отримав середню спеціальну освіту у Бориславському фаховому медичному коледжі. У мирний час мав професію фельдшер швидкої допомоги.

Перед війною жив та працював у Польщі. На початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та став на захист Батьківщини. Служив на посаді молодшого сержанта 1-ї роти, взводу вогневої підтримки, 1-го штурмового батальйону 3ОШБр.

Брав участь в обороні Києва, визволяв від російських окупантів Херсонщину, воював на Запорізькому напрямку. На Донеччині Віталій прийняв свій останній бій. Поблизу села Богданівка отримав важке поранення. Воїн переніс декілька операцій, але врятувати життя герою не вдалося. Віталій помер 3 березня 2024 року.

Колектив Ультрас Таврії, Асоціації Футболу АР Крим та м. Севастополя, СК Таврія (Сімферополь) висловлюють глибокі співчуття рідним, близькім та друзям Віталія. Вічна слава Герою!,

– йдеться у повідомленні спільноти "Ультрас Таврії".

Раніше ми повідомляли про важкі втрати у динамівській родині. Віддали свої життя за незалежність України фанати "біло-синіх" Єгор Волошин, Сергій Осадчук та Володимир Основенко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять...