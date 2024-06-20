На фронті загинув ексборець із греко-римської боротьби з Тернопільщини Віталій Болюх
20 червня 2024, 16:44Читать новость на русском
Сумна звістка надійшла з фронту. Захищаючи Україну в бою загинув ексборець із греко-римської боротьби Віталій Болюх.
Представники українського спорту поміж перших стали на захист Батьківщини від російської навали. Серед них був і український борець Віталій Болюх.
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Український спортсмен загинув захищаючи Україну
Федерація греко-римської боротьби Тернополя повідомила сумну звістку для спортивної спільноти.
Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" ТМР - Болюх (Савич) Віталій Андрійович. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям,
– йдеться у повідомленні.