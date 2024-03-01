Смертельне тренування: в Іспанії трагічно загинув талановитий 18-річний велогонщик Хуан Пухальте

У четвер, 29 лютого, в останній місяць зими жахлива звістка сколихнула не лише усю Іспанію. Внаслідок ДТП трагічно загинув молодий велогонщик Хуан Пухальте.

18-річний спортсмен загинув під час одного зі своїх тренувань. Аварія сталась в районі Картахени.

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Жахливі новини для спільноти велогонщиків

На жаль, отримані травми були не сумісні із життям. Тому лікарям не вдалось повернути велогонщика, який подавав великі надії, із "того" світу. Хуан Пухальте помер у віці 18 років.

Повідомляється, що внаслідок ДТП Пухальте, який виступав на юніорському рівні, отримав пошкодження селезінки, нирки, а також травму голови, а в його організмі розпочалась внутрішня кровотеча.

Наразі невідомо жодних деталей смертельної аварії, у якій загинув велогонщик елітної команди Valverde Team.

Аварія сталася 29 лютого в районі Картахени. Унаслідок ДТП молодий спортсмен, який проводив тренування, дістав численні травми, які виявилися несумісними з життям. Про причини ДТП нічого не повідомляється.

У Федерацію велосипедного спорту регіону Мурсія висловлюють свої співчуття родині загиблого спортсмена. Це велика втрата не лише для його команди, а й загалом для цього виду спорту.

Хуан Пухальте під час змагань / Фото Federación de Ciclismo de la Región de Murcia