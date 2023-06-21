Повномасштабне вторгнення Кондрат зустрів у Польщі, де він працював, але хлопець негайно повернувся в Україну та став на її захист. Кондрат був командиром відділення управління мінометної батареї підрозділу "Карпатська Січ".

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Непоправна втрата для України

Святослав Кондрат загинув під час штурму на Південному напрямку фронту. Герой України мужньо прикривав відхід своєї бойової групи. Від початку повномасштабної війни воював аж на чотирьох напрямках – на Київщині, Харківщині, Херсонщині та Донеччині.

За 16 місяців війни ми, на жаль, вже встигли звикнути до смертей. Наскільки до них можна звикнути. Проте нинішня втрата – особливо болюча. Святослав прожив зовсім мало, але його життя було вельми барвистим. Він поспішав отримати від свого земного шляху все. Починаючи від Революції Гідності він не жив – летів. У війну Святослав вступив через три роки після її початку, ледь закінчивши школу. Ще тоді, коли війна іменувалася АТО. Повертаючись додому, він не втрачав нагоди відвідати матч улюбленої команди чи підтримати її на виїзді,

– пригадали у Прикарпатських ультрас.

Адже Кондрат був один із лідерів фанатського руху футбольного клубу Прикарпаття із прізвиськом "Кішка".

Відзначимо, що повномасштабне вторгнення було не першим військовим досвідом для Святослава. У 2016-му році брав участь в АТО на Донеччині.

У "Карпатській Січі" відзначають, що коли війна перейшла у нову фазу, тоді Кондрат обрав для себе один із найризикованіших шляхів – став штурмовиком.

Непоправна втрата для Карпатської Січі та всього націоналістичного руху України. Допоки живі – будемо мстити. Наша війна не закінчиться ніколи. Святослав "Кішка" Кондрат – присутній!,

– йдеться у телеграм-каналі "Карпатська Січ".

Нагадаємо, що на передовій служить не лише чимала кількість футбольних уболівальників, а й спортсменів. На жаль, 19 червня ворог забрав життя українського футзаліста Славути Олександра Тихонця, якому був лише 21 рік.