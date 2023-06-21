Полномасштабное вторжение Кондрат встретил в Польше, где он работал, но он немедленно вернулся в Украину и встал на ее защиту. Кондрат был командиром отделения управления минометной батареи подразделения "Карпатская Сечь".

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Непоправимая потеря для Украины

Святослав Кондрат погиб во время штурма на Южном направлении фронта. Герой Украины мужественно прикрывал уход своей боевой группы. С начала полномасштабной войны воевал на четырех направлениях – в Киевской, Харьковской, Херсонской и Донбассе.

За 16 месяцев войны мы, к сожалению, уже успели привыкнуть к смерти. Как к ним можно привыкнуть. Однако нынешняя потеря – особенно болезненна. Святослав прожил совсем мало, но его жизнь была весьма красочной. Он торопился получить от своего земного пути все. Начиная от Революции Достоинства, он не жил – летел. В войну Святослав поступил через три года после ее начала, едва окончив школу. Еще тогда, когда война называлась АТО. Возвращаясь домой, он не упускал случая посетить матч любимой команды или поддержать ее на выезде,

– припомнили у Прикарпатских ультрас.

Ведь Кондрат был одним из лидеров фанатского движения футбольного клуба Прикарпатья с кличкой "Кошка".

Отметим, что полномасштабное вторжение было не первым военным опытом Святослава. В 2016-м году участвовал в АТО в Донецкой области.

В "Карпатской Сечи" отмечают, что когда война перешла в новую фазу, тогда Кондрат выбрал для себя один из самых рискованных путей – стал штурмовиком.

Непоправимый урон для Карпатской Сечи и всего националистического движения Украины. Пока живы – будем мстить. Наша война не кончится никогда. Святослав "Кошка" Кондрат – присутствует!,

– говорится в телеграмм-канале "Карпатская Сечь".

Напомним, что на передовой служит не только большое количество футбольных болельщиков, но и спортсменов. К сожалению, 19 июня враг унес жизни украинского футзалиста Славуты Александра Тихона, которому был всего 21 год.