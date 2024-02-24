На війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко

Чергову непоправну втрату понесла українська спортивна спільнота. На фронті віддав своє життя за Україну борець Руслан Данко.

Сумну звістку повідомив олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк. Він особисто знав загиблого героя.

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Велика втрата спортивної спільноти

Руслан Данко у мирний час займався греко-римською боротьбою та був кандидатом у майстри спорту. Також працював дитячим тренером, виховуючи майбутніх чемпіонів.

Свій останній бій старший лейтенант 102 бригади Сил ТрО ЗСУ прийняв 23 лютого.

"Чергова важка втрата для всієї борцівської родини. Вчора, на війні з ворогом, загинув наш друг і колега, борець греко-римського стилю Руслан Данко, позивний "Тренер". Знаю особисто Руслана дуже давно, він з невеликого містечка Косів, що на Івано-Франківщині.

Сильний борець, який до повномасштабного вторгнення вирішив для себе стати тренером і виховувати майбутнє боротьби Франківщини.

На другий день після повномасштабного вторгнення увійшов до лав ЗСУ. Справжній Герой. Був командиром розвідувального взводу", – написав Беленюк.

Жан Беленюк також залишив номер карти дружини загиблого – 4149609018293631.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Руслана Данка. Світла пам'ять Герою України.