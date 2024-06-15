У боях з російськими загарбниками загинув Олександр Горенко – батько 17-річного футболіста Металіста Романа Горенка. Про це повідомила пресслужба харківського клубу.
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Важка втрата для спортивної спільноти
Футбольний клуб Металіст висловлює щирі співчуття футболісту та його родині. Вічна пам’ять Герою!,
– йдеться у повідомленні клубу.
Деталі загибелі захисника України не повідомляються.
Зазначимо, що Роман Горенко грає на позиції півзахисника. Він вихованець харківського Металіста.
У віці 16 років дебютував за дорослу команду. В сезоні-2023/24 у Першій лізі зіграв сім матчів. На думку фахівців, Роман має усі задатки, щоб грати на рівні УПЛ.
Раніше ми повідомляли втрату в родині 18-річного гравця юнацької команди Шахтаря Миколи Огаркова. Його батько загинув на Бахмутському напрямку.