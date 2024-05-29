28 травня стало відомо про загибель на російсько-українській війні колишнього професійного футболіста Романа Сороки. Українському воїну було лише 46 років.

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Важка втрата вітчизняного футболу

Сумну звістку про загибель захисника України повідомив його син Степан. Він опублікував пост в інстаграмі.

Я поки не можу цього осягнути й прийняти. Ти був найкращим татом, другом, порадником. Ти був людиною, на яку я все життя рівнявся і буду продовжувати це робити. Дякую тобі за тебе, дякую тобі за мене, за всі мої навички, за всі мої перемоги, я все завдячую тобі. Ти Людина з великої літери, ти справжній тато, ти чистий патріот своєї держави і за неї ж поклав своє життя,

– написав Степан Сорока.

Що відомо про полеглого захисника України

Роман Сорока народився на Львівщину у селі Вороняки.

У сезоні 2000/01 грав за тернопільську Ниву, яка тоді виступала у Вищій лізі України. 23-річний футболіст зіграв у трьох поєдинках, в тому числі проти київського Динамо.

У тому ж сезоні провів 15 поєдинків за ФК Тернопіль на першість Другої ліги.

Також Роман Сорока грав за аматорські команди, зокрема за Сокіл Золочів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять...