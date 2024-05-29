28 травня стало відомо про загибель на російсько-українській війні колишнього професійного футболіста Романа Сороки. Українському воїну було лише 46 років.
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Важка втрата вітчизняного футболу
Сумну звістку про загибель захисника України повідомив його син Степан. Він опублікував пост в інстаграмі.
Я поки не можу цього осягнути й прийняти. Ти був найкращим татом, другом, порадником. Ти був людиною, на яку я все життя рівнявся і буду продовжувати це робити. Дякую тобі за тебе, дякую тобі за мене, за всі мої навички, за всі мої перемоги, я все завдячую тобі. Ти Людина з великої літери, ти справжній тато, ти чистий патріот своєї держави і за неї ж поклав своє життя,
– написав Степан Сорока.
Що відомо про полеглого захисника України
- Роман Сорока народився на Львівщину у селі Вороняки.
- У сезоні 2000/01 грав за тернопільську Ниву, яка тоді виступала у Вищій лізі України. 23-річний футболіст зіграв у трьох поєдинках, в тому числі проти київського Динамо.
- У тому ж сезоні провів 15 поєдинків за ФК Тернопіль на першість Другої ліги.
- Також Роман Сорока грав за аматорські команди, зокрема за Сокіл Золочів.