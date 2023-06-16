На фронті загинув фанат Динамо та чемпіон України з кікбоксингу Максим "Кинжал" Бурдусь

Українсько-російська війна продовжує забирати життя найкращих. Фанатський рух втратив на фронті уболівальника київського Динамо Максим Бурдуся.

Сумну світку київський клуб повідомив 15 червня, хоча український захисник загинув ще 11 червня. Динамо висловлює щирі співчуття із приводу загибелі Максима "Кинжал" Бурдуся.

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Війна забирає найкращих

Максим був самовідданим воїном і справжнім патріотом України. Від імені всіх співробітників і футболістів Динамо висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Максима…,

– йдеться на сайт Динамо.

Київський клуб повідомив деталі прощання з Героєм України. 16 червня об 11:00 відбудеться прощання з Максимом, яке відбудеться біля його будинку у Києві на проспекті Маяковського, 41/1. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на Лісовому кладовищі.

Редакція сайту 24 Каналу висловлює співчуття родині та рідних загиблого Героя України. Ворог відповість за усі перервані життя українців.

Відзначимо, що на футбольні уболівальники першими пішли захищати країну після 24 лютого 2022 року. Багато з них тримають оборону ще з 2014 року, коли розпочались бойові дії на Донбасі. Тому у фанатському русі за цей час вже є чимало втрат.

В Україні навіть відкрили спеціальний портал "Янголи спорту", де є коротка інформація про загиблих чинних чи колишніх спортсменів. Профіль Максима вже теж є на цьому сайті. У минулому Бурдусь був переможцем та призером десятків турнірів, ставав чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.