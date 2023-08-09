За тиждень до дебюту у профі: трагічно загинув 18-річний український боксер Микита Бабич

Сумна звістка надійшла в українську боксерську родину, і цього разу вже не з фронту. Трагічно загинув молодий боксер Микита Бабич.

5 серпня талановитий боксер разом із друзями поїхав відпочити до водойми у селі Пухівка, що у Броварському районі (Київська область). Під час плавання у місцевій водоймі у Микити схопила судома. Через яку боксер не зміг втриматись на воді.

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Жахлива смерть талановитого боксера

На превеликий жаль, спортсмен втопився. Його тіло знайшли лише після двох днів пошуків у понеділок, 7 серпня. Боксеру було лише 18 років.

Трагедія сталась за тиждень до дебюту Бабича на професійному рівні. 12 серпня він повинен був вийти у ринг проти ще одного дебютанта професійного боксу Михайла Хайнутдінова. Їх вечір боксу "Top Boxing Generation" повинен був відбутись у Броварах.

Микита Бабич був вихованцем тренера Арсена Бабаяна у клубі "Світ боксу".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого боксера! Не лише війна забирає молодих та талановитих українських спортсменів!

Нагадаємо, що нещодавно цей світ покинула колишня гандболістка збірної України та Мотора Оксана Павлик. Колишня спортсменка довго боролась із тяжкою недугою, яка врешті-решт перемогла жінку, якій було лише 46 років.