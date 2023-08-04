У минулому українська та італійська гандболістка боролась не лише на спортивному майданчику. Її найбільшим суперником в останні роки життя була тяжка недуга, яка таки, на жаль, перемогла спортсменку.

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Втрата у гандбольній родині

Оксані Павлик, яка розпочинала свою гандбольну кар'єру у Запоріжжі, звідки вона родом, було лише 46 років. В Україні грала за Мотор (з 1993-го по 2001-й роки).

За свою кар'єру гандболістка встигла пограти одразу за дві збірні. У 1995 році Оксана виступала за збірну України на чемпіонаті світу.

Після чого поїхала грати в Іспанію, ставши гравчинею Ельди Престіжіо, за який виступала протягом двох років.

У сезоні-2003/2004 Павлик виступала за сербський Крушевац, а далі у її спортивній кар'єрі був довгий італійський період. Спершу протягом 12 років виступала за Салерно, а вже наприкінці кар'єри була гравчинею Терамо.

У 2017-му році Павлик закінчила свою професійну кар'єру.