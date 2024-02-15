Мав футзальне минуле: на війні загинув 18-річний призер чемпіонату України Богдан Козак

Ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру та забирати життя мирних українців. Із передової щодня везуть Героїв України, які повертаються додому на щиті.

Українські захисники щодня віддають найцінніше, що мають – життя, за свободу та незалежність рідної країни. Лави Героїв України, які тепер оберігатимуть Батьківщину із неба, поповнив Богдан Козак.

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Сумна звістка із фронту

Жахливу звістку повідомили в Асоціації футзалу України. Спортивна сім'я України оплакує ще одну велику та гірку втрату. Як повідомило Львівське вище професійне училище харчових технологій, яке закінчив Богдан Козак, їх випускник загинув на Авдіївському напрямку, яке зараз є однією з найгарячіших точок фронту.

Також співчуття висловили у рідній школі захисника СЗШ 27 імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.

Маємо сумну звістку...На фронті на Донеччині загинув учень нашої школи – Богдан Козак. Вічна пам'ять Героєві України!

– йдеться у повідомленні навчального закладу.

Із початком повномасштабного вторгнення, Богдан підписав контракт з 3-ю окремою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Хлопець не побоявся подивитись у вічі безжальному ворогу.

Тепер львів'янину Богдану Козаку навіки 18 років. Прощання із військовим відбулось 15 лютого у його рідному місті. Поховали Героя на Личаківському кладовищі.

У мирне життя хлопець займався футзалом. Богдан був вихованцем КІВСу (клуб ігрових видів спорту), де тренувався під керівництвом тренера Юрія Шукатки, та навіть ставав призером чемпіонату та Кубка України.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття сім'ї та знайомим загиблого захисника України. Ворог у 100-кратному розмірі поплатиться за кожне забране життя українця та іноземця, який стояв на боці українського народу.

Відзначимо, що це вже не перша втрата у футзальній родині. Влітку 2023-го року ворог забрав життя Олександра Тихонця та Елеонори Мальцевої.