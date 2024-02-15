Федерація боксу України написала прикмети, за якими можна впізнати юного спортсмена, який тренувався у Коломиї (ріст 165-170 сантиметрів, спортивна статура, темне коротке волосся, карі очі, був одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки). Особливою прикметою була афроамериканська зовнішність боксера.

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Знайшли без ознак життя

Раніше у мережі повідомляли, що 11 лютого хлопця бачили у Хмельницькому.

15 лютого поліція Івано-Франківської області оголосила про припинення розшуку. 16-річного боксера Назарія Малінкіна знайшли мертвим у Львові.

Тіло спортсмена відправили на експертизу. Наразі встановлюють усі обставини жахливої події.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за статтею 115 з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу України.

Назарій Малінкін за свою коротку боксерську кар'єру встиг стати призером чемпіонату України-2023 серед молоді та тріумфував на турнірі Кужельного-2023.