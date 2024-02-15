Украинские защитники ежедневно отдают самое ценное, что имеют – жизнь, за свободу и независимость родной страны. Ряды Героев Украины, которые теперь будут оберегать Родину с неба пополнил Богдан Козак.

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Печальная весть с фронта

Ужасную весть сообщили в Ассоциации футзала Украины. Спортивная семья Украины оплакивает еще одну большую и горькую потерю. Как сообщило Львовское высшее профессиональное училище пищевых технологий, которое закончил Богдан Козак, их выпускник погиб на Авдеевском направлении, которое сейчас является одной из самых горячих точек фронта.

Также соболезнования выразили в родной школе защитника СОШ 27 имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого.

Есть печальное известие ... На фронте в Донецкой области погиб ученик нашей школы – Богдан Козак. Вечная память Герою Украины!

– говорится в сообщении учебного заведения.

С началом полномасштабного вторжения, Богдан подписал контракт с 3-й отдельной бригадой Сухопутных войск ВСУ. Парень не побоялся посмотреть в глаза безжалостному врагу.

Теперь львовянину Богдану Козаку навеки 18 лет. Прощание с военным состоялось 15 февраля в его родном городе. Похоронили Героя на Лычаковском кладбище.

В мирной жизни парень занимался футзалом. Богдан был воспитанником КИВСа (клуб игровых видов спорта), где тренировался под руководством тренера Юрия Шукатки, и даже становился призером чемпионата и Кубка Украины.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования семье и знакомым погибшего защитника Украины. Враг в 100-кратном размере поплатится за каждую забранную жизнь украинца и иностранца, который стоял на стороне украинского народа.

Отметим, что это уже не первая потеря в футзальной семье. Летом 2023-го года враг унес жизнь Александра Тихонца и Элеоноры Мальцевой.