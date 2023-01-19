Нещасний випадок на воді: загинув молодий вихованець Тоттенхема

Антон Волкс, який вийшов у великий футбол з академії Тоттенхема, трагічно загинув. Англійський захисник пішов з життя через нещасний випадок на воді.

Волкс загинув після аварії біля берегів Флориди. У англійського футболіста залишилась донька Айла та наречена Алексіс.

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Нещасний випадок

За даними Комісії Флориди з охорони риби та дикої природи, футболіста знайшли без свідомості після аварії двох човнів. Деталі інциденту ще розслідуються. Волкс отримав серцево-легеневу реанімацію від рятувальників перед тим, як його доставили до лікарні. Наступного дня вранці футболіст помер.

Керівництво клубу Шарлотт, за який виступав Волкс, відреагувало на трагедію.

У нас розбите серце від втрати Антона Волкса, справді люблячого батька та видатної людини. Волкс був втіленням клубу Шарлотт, увесь наш колектив сумує за ним. Вплив, який від робив у роздягальні команди ніколи не буде забутий,

– сказав директор ФК Шарлотт Зоран Крнетта.

Кар'єра Волкса

Антонт був вихованцем Тоттенхема, але не пробився в основну команду "шпор".

Захисник пограв за Портсмут і Атланту Юнайтед, а минулий сезон провів у складі Шарлотта.



