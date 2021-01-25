Біатлон: регрес України у Кубку націй, прогрес Джими та Дудченка у загальному заліку

В італійському Антхольці 24 січня завершився 7-й етап Кубка світу з біатлону, після якого на біатлоністів чекає чемпіонат світу. Загальний залік Кубка світу та позиції збірних у Кубку націй – читайте у матеріалі Спорт 24.

Загальний залік Кубка світу

Після семи етапів сформувалися лідери, пише 24 канал. Загальний залік чоловіків очолює чинний володар великого Кришталевого глобуса Йоганнес Бьо. Йому на п'яти несподівано наступає 23-річний земляк Стурла Легрейд. Слідом за ними ще один норвежець – Тар'єй Бьо.

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Українські біатлоністи після не надто вдалого старту сезону тільки в останніх гонках почали покращувати свої позиції. Найкращий Дмитро Підручний – 29-е місце.

Водночас з 52 на 43 місце перемістився Антон Дудченко. Його прогресу посприяло 5-е місце в індивідуальній гонці. Також Антон вперше в житті виступив у мас-старті.

У загальний залік нарешті потрапив Артем Тищенко. Він увійшов до заліку після індивідуальної гонки.

Залік чоловіків

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) 709

2. Стурла Легрейд (Норвегія) 645

3. Тар'єй Бьо (Норвегія) 566

...

29. Дмитро Підручний (Україна) 138

37. Артем Прима (Україна) 105

43. Антон Дудченко (Україна) 79

74. Артем Тищенко (Україна) 7

У жіночому заліку лідерство зберігає норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Слідом за нею норвежка Тіріль Екхофф. На третій сходинці шведка Ханна Еберг.

Серед українок найкраща Юлія Джима – 24-а сходинка. За результатами гонок в Антхольці, де Джима виграла "срібло" в індивідуальній гонці, вона піднялася на 4 позиції.

Залік жінок

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) 625

2. Тіріль Екхофф (Норвегія) 617

3. Ханна Еберг (Швеція) 616

...

24. Юлія Джима (Україна) 229

31. Дар'я Блашко (Україна) 140

44. Олена Підгрушна (Україна) 74

48. Валентина Семеренко (Україна) 58

Кубок націй

У Кубку націй серед чоловіків лідирує збірна Норвегії. Слідом ідуть французи та німці. Українська збірна зберегла місце у топ-10.

Натомість змінилася трійка лідерів у жіночому заліку, який очолила Франція. Швеція опустилася на друге місце. З топ-3 вилетіла Норвегія, яку посунула Німеччина.

Жіноча збірна України опустилася на 9-е місце.

Залік чоловічих збірних

1. Норвегія 5526.0

2. Франція 4953.0

3. Німеччина 4748.0

...

9. Україна 3567.0

Залік жіночих збірних

1. Франція 4947.0

2. Швеція 4902.0

3. Німеччина 4885.0

...

9. Україна 3958.0

. Відповідно до рейтингу в заліку Кубка націй визначається кількість спортсменів, яку кожна збірна може делегувати на етапи Кубка світу, а також можливість виставляти свої команди для участі в естафетах і змішаних естафетах. 1-5 місце у заліку дозволяє стартувати шістьом представникам. 6-10 місце – п'ятьом, 11-15 – чотирьом.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал