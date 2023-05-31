Забракували українця: кіпрський клуб поверне провального нападника Динамо
Джерело:24sports.com.cy
По закінченню сезону-2022/2023 у розташування київського Динамо повернеться нападника Артем Бєсєдін. Форвард взагалі ніяк не зарекомендував себе в оренді в Омонії.
30 червня 2023 року в Артема Бєсєдіна спливає орендна угода з кіпрським клубом. Після чого футболіст має повернутись у Динамо.
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Навряд зможе скласти конкуренцію забивному Ванату
Омонія не захотіла викуповувати контракт 27-річного нападника у київського клубу чи продовжувати із ним термін оренди. На Кіпрі залишились незадоволені тим, як проявив себе Бєсєдін за ці майже 6 місяців.
Якщо інформація від джерела підтвердиться, то вже у сезоні-2023/2024 Бєсєдін знову виступатиме в УПЛ, якщо кияни не захочуть знову відправити Артема в оренду або взагалі позбутись незабивного нападника. Адже місце на вістрі атаки міцно за собою закріпив 21-річний Владислав Ванат.
Нагадаємо, що Бєсєдін пішов в оренду в Омонію 31 січня 2023 року. Від того моменту Артем провів за кіпрський клуб 15 матчів, у яких забив лише один гол та віддав один асист. Дуже скупа результативність, як для форварда. До цього всього провалу додала ще й травма зв'язок, яку українець отримав наприкінці сезон.
Не дивно, чому Омонія не захотіла продовжувати співпрацю з Бєсєдіним.
- Відзначимо, що в Омонії виступає ще один українець Роман Безус, який у сезоні, що минув провів 35 матчів за кіпрський клуб.
- Омонія закінчила сезон-2022/2023 на 6-му місці у Першому дивізіоні Кіпру.
- Однак здобула перемогу у Кубку країни, у фіналі мінімально перегравши АЕЛ 0:1. Здобути кубок команді допоміг лише Безус, Бєсєдін пропустив матч через травму.