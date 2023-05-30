По закінченню сезону-2022/2023 угорський Фехервар вирішив попрощатись одразу з чотирма футболістами, серед яких опинився українець Євген Макаренко.

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Контракт Макаренка з Фехерваром спливає вкінці червня 2023 року, а нову угоду український опорник із клубом не підписував. Вже 1 липня футболіст стане вільним агентом, але вже може шукати собі нову команду.

Фехервар закінчив сезон, що минув, лише на 10-му місці, набравши 35 балів у 33-х турах Угорського національного чемпіонату I. Нижче опинились лише Гонвед і Вашаш, які набрали на 2 та 9 очок відповідно.

Цей клуб був першим у кар'єрі українського опорника із Угорщини. До цього Євген пограв в Україні та Бельгії.

Тепер у Фехерварі залишається грати лише один українець – захисник Артем Шабанов, який перебрався туди у лютому 2022-го. Його контракт із угорським клубом розрахований до 30 червня 2024-го.

Головне про кар'єру Макаренка у Фехерварі

11 серпня 2021 року Фехервар оголосив про підписання Макаренка. Євген перейшов із бельгійського Андерлехта, а цей трансфер вартував угорцям 200 тисяч євро.

У своєму останньому сезоні в цій угорській команді українець провів 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Загалом у футболці Фехервара провів за ці роки 56 поєдинків – 2 м'ячі та 7 результативних передач.

До слова. Макаренко має у своєму досвіді 15 зіграних матчів за збірну України. Востаннє грав за "синьо-жовтих" ще 8 вересня 2021 року у товариському поєдинку проти Чехії (1:1). Тоді Євген провів на полі 56 хвилин.