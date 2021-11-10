Зорепад красивих голів у Бундеслізі

Офіційний ютуб-канал німецької Бундесліги презентував топ-5 найкращих голів 11-го туру. Очолив цей рейтинг півзахисник Бохума Мілош Пантовіч, який подвоїв перевагу команди у матчі з Хоффенхаймом.

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Топ-5 найкращих голів 11 туру у Німеччині

Мілош Пантовіч (Бохум) Сільван Відмер (Майнц) Стеван Йоветіч (Герта) Крістофер Нкунку (Лейпциг) Юліан Рюерсон (Уніон)

Як забив лідер рейтингу

Слід відзначити лідера цього списку. Хоффенхайм усією командою побіг у штрафний перед розіграшем кутового, щоб врятувати бодай мирову. До стандарту підключився навіть голкіпер команди. Але все завершилось на користь суперника.

Господарі успішно відбились після кутового та стрімко доправили м'яч до свого атакувального півзахисника Мілоша Пантовіча. Той наблизився ближче до центру поля, зупинився та пробив у ще порожні ворота. Воротар не встиг повернутись до власних володінь. М'яч спокійно перетнув лінію воріт Хоффенхайма. Ось так Бохум подвоїв перевагу.

Завдяки перемозі з рахунком 2:0 клуб наблизився до суперника. Тепер між Бохумом та Хоффенхаймом різниця лише в одне очко.

Для Пантовіча це третій гол у 10 зіграних поєдинках, у яких він також відзначився одним асистом.

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