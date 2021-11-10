Красиве взяття воріт на тренуванні

21-річний півзахисник у складі збірної Англії готується до двох останніх поєдинків кваліфікаційного раунду. Філ Фоден приємно здивував партнерів по команді чудовим голом на тренуванні.

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Фоден вирішив пробити в один дотик після верхової передачі і зробив це ідеально. Одноклубник Олександра Зінченка у Манчестер Сіті забив красивим голом у падінні через себе. Інші гравці англійської збірної високо оцінили таке взяття воріт, влаштувавши автору голу овації. Філ подякував партнеру по команді за передачу.

Красивий гол Фодена на тренуванні: відео

Збірна Англії зіграє ще два матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Вже 12 листопада "три леви" вдома приймуть Албанію, а вже 15 листопада зіграють на виїзді проти Сан-Маріно.

Після 8 турів англійці лідирують у групі I, у їх активі 20 очок. Вони випереджають найближчого конкурента Польщу на три пункти.

У сезоні-2021/2022 Фоден вже відіграв за МанСіті 13 матчів в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти.