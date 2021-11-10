Звездопад красивых голов в Бундеслиге
Официальный ютуб-канал немецкой Бундеслиги презентовал топ-5 лучших голов 11-го тура. Возглавил этот рейтинг полузащитник Бохума Милош Пантович, удвоивший преимущество команды в матче с Хоффенхаймом.
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Топ-5 лучших голов 11 тура в Германии
- Милош Пантович (Бохум)
- Сильван Видмер (Майнц)
- Стеван Йоветич (Герта)
- Кристофер Нкунку (Лейпциг)
- Юлиан Рюерсон (Унион)
Как забил лидер рейтинга
Следует отметить лидера этого списка. Хоффенхайм всей командой побежал в штрафную перед розыгрышем углового, чтобы спасти хотя бы ничью. К стандарту подключился даже голкипер команды. Но все завершилось в пользу соперника.
Хозяева успешно отбились после углового и стремительно доставили мяч своему атакующему полузащитнику Милошу Пантовичу. Тот приблизился ближе к центру поля, остановился и пробил в пустые ворота. Привратник не успел вернуться в собственные владения. Мяч спокойно пересек линию ворот Хоффенхайма. Вот так Бохум удвоил преимущество.
- Благодаря победе со счетом 2:0 клуб приблизился к сопернику. Теперь между Бохумом и Хоффенхаймом разница лишь в одно очко.
- Для Пантовича это третий гол в 10 сыгранных поединках, в которых он также отметился одним асистом.
Подборка лучших голов тура: видео