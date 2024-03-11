Челсі – Ньюкасл 3:2

Голи: Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 – Ісак, 43, Мерфі, 90.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 добіг кінця 28 тур АПЛ. В останній грі вікенду лондонський Челсі приймав Ньюкасл, пише 24 канал.

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Палмер робить результат

Обидві команди застрягли в середині турнірної таблиці та вже попрощались із надіями повернутися в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Втім шанси потрапити у єврокубкову зону в обох клубів ще зберігаються.

Для їх покращення командам треба було брати три очки в очній зустрічі. Маурісіо Почеттіно вже вкотре залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, з перших хвилин в нападі вийшли Стерлінг, Палмер та Джексон.

Втім гра показала, що тренер не прогадав, адже останні двоє стали головними героями матчу. Вже на шостій хвилині сенегалець опинився на шляху м'яча після дальнього удару від Палмера та п'яткою підкоригував снаряд у ворота.

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Ньюкаслу вдалось зрівняти рахунок перед перервою завдяки красивому більярдному удару Ісака з-за меж карного майданчика. Проте ініціатива була на боці Челсі, який в середині другого тайму знову повів у рахунку.

Вдалий вихід Мудрика

Цього разу вже сам Палмер записав своє ім'я на табло, точно вистріливши з дальньою дистанції у ближній кут. Ньюкасл робив спроби повернутися у гру, але зрештою фінальну крапку у ній поставив Михайло Мудрик.

Українець вийшов на поле на 71 хвилині і вже за п'ять обертів секундної стрілки забив після ефектного дриблінгу у чужому майданчику. Для нашого вінгера це вже шостий гол цього сезону.

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Ньюкаслу вдалось забити вдруге під завісу зустрічі, але зрештою Челсі довів матч до перемоги та впритул наблизився до "сорок" у таблиці. Наразі лондонці залишаються 11-ими, але мають гру в запасі. В разі перемоги у ній підопічні Почеттіно можуть піднятися на восьме місце, звідки до єврокубкової зони буде всього один бал.