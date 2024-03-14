Переплюнув Мудрика та коуча збірної: Забарний встановив новий український рекорд в АПЛ

Матч 28-го туру АПЛ Борнмут – Лутон став знаковим для українського центрбека Іллі Забарного. Футболіст відзначився дебютним голом у футболці "вишень".

Забарний забив другий гол Борнмута у ворота Лутона. Ілля головою перевів м'яч у сітку воріт гостей, скоротивши відставання своєї команди до мінімуму – 3:2, пише 24 Канал.

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Переписав українську історію в Англії

Того дня "вишні" створили щось неймовірне. Борнмут зміг не лише відігратись із рахунку 0:3, а й вирвати домашню перемогу 4:3. Божевільний камбек того вечора зробили підопічні Андоні Іраоли.

Ця звитяга із шаленим камбеком принесла Борнмуту 3 бали. Тепер після 28-ми турів "вишні" із 35 балами йдуть 13-ми.

Матч проти Лутона Забарний запам'ятає назавжди. І не лише через те, що у ньому Ілля оформив свій перший гол у футболці "вишень", й через те, що став новим рекордсменом в АПЛ із України.

Забарний став наймолодшим українським футболістом, який відзначався у чемпіонаті Англії. Вчора 13 березня на момент результативного удару Іллі виповнився 21 рік, 6 місяців та 10 днів.

До м'яча колишнього динамівця наймолодшим автором голу в Англії був лівий вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик. Футболіст "синіх" забив свій перший м'яч у 22 роки, 8 місяців та 27 днів. Майже на цілий рік Забарний перевершив свого земляка.

Хто з українських футболістів забивав в Англії

Сергій Ребров;

Андрій Шевченко;

Андрій Воронін;

Віталій Миколенко;

Олександр Зінченко;

Андрій Ярмоленко;

Михайло Мудрик;

Ілля Забарний.

Англійський період у кар'єрі Іллі Забарного

31 січня 2023 року український захисник перебрався у Борнмут із київського Динамо.

Забарний уклав контракт із "вишнями" до кінця червня 2028-го року. Перший час пропустив через травму, але після відновлення став стабільним гравцем основи.

У футболці англійського клубу Ілля вже повів 38 матчів, у яких забив гол та віддав два асисти.

Ілля Забарний став восьмим українським гравцем, який забив в Англії.