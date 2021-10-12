За Усика радів від чистого серця, – росіянин Повєткін про перемогу над Джошуа

Колишній російський боксер Олександр Повєткін прокоментував перемогу Олександра Усика у бою проти Ентоні Джошуа. Олімпійський чемпіон 2004 року зізнався, що вболівав за українського боксера.

Повєткін: Важко сказати, чи зможе Джошуа показати щось нове

Повєткін відмовився оцінювати шанси боксерів у реванші, який може відбутися на початку 2022 року. За словами росіянина, бокс – непередбачувана справа.

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Важко сказати, чи зможе Джошуа показати щось нове у реванші. Побачимо. Це непередбачувана справа. Якщо провести хорошу роботу над помилками, то я думаю, що він щось може зробити. Я нічого не хочу говорити щодо порад для нього,

– заявив Олександр.

У вересні 2018 року Повєткін програв Джошуа. Британець переміг технічним нокаутом у 7 раунді. За словами Олександра, він не думав про те, що йому слід було битися з Джошуа у стилі Усика.

"Під час їхнього бою я не думав про те, чи не слід було мені битися з Джошуа так, як Олександр. Просто вболівав за Усика. Радий, що він переміг", – зазначив боксер.

На завершення Повєткін звернув увагу, що Усик добився успіхів у двох вагових категоріях. Росіянин зазначив, що щиро радіє за українця.

Усик в першій важкій вазі важив під 100 кілограмів. Він у своїй вазі все виграв, всіх переміг і перейшов в іншу вагову категорію. І там він перемагає, став чемпіоном світу. Я за Усика радів від чистого серця. Молодець,

– резюмував Повєткін.