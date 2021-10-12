Повєткін: Важко сказати, чи зможе Джошуа показати щось нове
Повєткін відмовився оцінювати шанси боксерів у реванші, який може відбутися на початку 2022 року. За словами росіянина, бокс – непередбачувана справа.
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Важко сказати, чи зможе Джошуа показати щось нове у реванші. Побачимо. Це непередбачувана справа. Якщо провести хорошу роботу над помилками, то я думаю, що він щось може зробити. Я нічого не хочу говорити щодо порад для нього,
– заявив Олександр.
У вересні 2018 року Повєткін програв Джошуа. Британець переміг технічним нокаутом у 7 раунді. За словами Олександра, він не думав про те, що йому слід було битися з Джошуа у стилі Усика.
"Під час їхнього бою я не думав про те, чи не слід було мені битися з Джошуа так, як Олександр. Просто вболівав за Усика. Радий, що він переміг", – зазначив боксер.
На завершення Повєткін звернув увагу, що Усик добився успіхів у двох вагових категоріях. Росіянин зазначив, що щиро радіє за українця.
Усик в першій важкій вазі важив під 100 кілограмів. Він у своїй вазі все виграв, всіх переміг і перейшов в іншу вагову категорію. І там він перемагає, став чемпіоном світу. Я за Усика радів від чистого серця. Молодець,
– резюмував Повєткін.
- 34-річний Усик 25 вересня переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Українець відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.
- Українцю вдалося стати тільки третім боксером, який вигравав чемпіонський пояс у крузервейті та хевівейті.
- Також Усик третій українець після братів Кличків, який став чемпіоном світу у важкій вазі.