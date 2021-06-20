За це дуже сильно карають, – Шевченко про скандинавську нічию з Австрією

Наставник збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію напередодні відповідального матчу Євро-2020 проти Австрії. Команди зустрінуться 21 червня у вирішальному поєдинку групи C.
Попов не зіграє з Австрією
Андрій Шевченко підтвердив інформацію про ушкодження в оборонця Динамо Дениса Попова. Футболіста турбує литковий м'яз.
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За словами Шевченка, Попов не тренувався і, ймовірно, не буде готуватися до гри з Австрією.
Щодо повідомлення про травму Романа Яремчука, то Шевченко запевнив, що з форвардом збірної України все в порядку.
Австрія заслуговує поваги
Шевченко відмовився відповідати на запитання, з якою командою хотів би зіграти в 1/8 фіналу Євро-2020.
Я вважаю, що у футболі наперед загадувати в жодному разі не можна. Нас чекає важка гра з командою Австрії. Ця команда заслуговує поваги й ми серйозно до неї готуємося. В Австрії є дуже хороші футболісти. Це команда, яка грає у своєму стилі,
– заявив Шевченко.
Що Україну, що Австрію влаштує нічия. Та Андрій Шевченко заявив, що команда в жодному випадку не планує ділити очки з австрійцями. Про домовлений характер гри й мови не може бути!У 2004 році Швеція та Данія зіграли внічию на чемпіонаті Європи, що дозволило обом командам вийти з групи. Італія залишилася за бортом змагань. Після цього з'явився термін "скандинавська нічия", хоча досі не доведено, що матч був договірний.
За це дуже сильно карають. Будь-які розмови довкола цього матчу, що йдуть розмову про нічию, якісь договірні матчі. Будь-яку таку розмову потрібно припиняти, тому що це неправомірно,
– зазначив тренер.
Шевченко заявив, що команда готується до Австрії та налаштовується на складу гру.
Україна – Австрія: що відомо
- Обидві збірні набрали по 3 очки після двох турів. У першій грі на Євро-2020 українці програли Нідерландам, коли Австрія здолала Північну Македонію.
- У другому турі Україна перемогла Північну Македонію, коли Австрія зазнала поразки в поєдинку з Нідерландами.
- Нідерланди гарантували собі вихід в 1/8 фіналу. Перед останнім матчем другу сходинку втримує Україна.
- Поєдинок Україна – Австрія відбудеться у Бухаресті. Початок гри о 19:00.