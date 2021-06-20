Попов не сыграет с Австрией
,Андрей Шевченко подтвердил информацию о травме в защитника Динамо Дениса Попова. Футболиста беспокоит икроножная мышца.
Примечательно Капитан сборной Украины Ярмоленко – в символической сборной Евро-2020
По словам Шевченко, Попов не тренировался и, вероятно, не будет готовиться к игре с Австрией.
Что касается уведомления о травме Романа Яремчука, то Шевченко заверил, что с форвардом сборной Украины все в порядке.
Австрия заслуживает уважения
Шевченко отказался отвечать на вопрос, с какой командой хотел бы сыграть в 1/8 финала Евро-2020.
Я считаю, что в футболе заранее загадывать ни в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелая игра с командой Австрии. Эта команда заслуживает уважения и мы серьезно к ней готовимся. В Австрии есть очень хорошие футболисты. Это команда, которая играет в своем стиле,
– заявил Шевченко.
Что Украину, что Австрию устроит ничья. Но Андрей Шевченко заявил, что команда ни в коем случае не планирует делить очки с австрийцами. Об оговоренном характере игры и речи не может быть!
За это очень сильно наказывают. Любые разговоры вокруг этого матча, идущие о ничьей, какие-то договорные матчи. Любой такой разговор нужно прекращать, потому что это неправомерно,
– отметил тренер.
Шевченко заявил, что команда готовится к Австрии и настраивается на сложную игру.
Украина – Австрия: что известно
- Обе сборные набрали по 3 очка после двух туров. В первой игре на Евро-2020 украинцы проиграли Нидерландам, когда Австрия победила Северную Македонию.
- Во втором туре Украина победила Северную Македонию, когда Австрия потерпела поражение в поединке с Нидерландами.
- Нидерланды гарантировали себе выход в 1/8 финала. Перед последним матчем второе место удерживает Украина.
- Поединок Украина – Австрия состоится в Бухаресте. Начало игры в 19:00.