Попов не зіграє з Австрією

Андрій Шевченко підтвердив інформацію про ушкодження в оборонця Динамо Дениса Попова. Футболіста турбує литковий м'яз.

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За словами Шевченка, Попов не тренувався і, ймовірно, не буде готуватися до гри з Австрією.

Щодо повідомлення про травму Романа Яремчука, то Шевченко запевнив, що з форвардом збірної України все в порядку.

Австрія заслуговує поваги

Шевченко відмовився відповідати на запитання, з якою командою хотів би зіграти в 1/8 фіналу Євро-2020.

Я вважаю, що у футболі наперед загадувати в жодному разі не можна. Нас чекає важка гра з командою Австрії. Ця команда заслуговує поваги й ми серйозно до неї готуємося. В Австрії є дуже хороші футболісти. Це команда, яка грає у своєму стилі,

– заявив Шевченко.

Що Україну, що Австрію влаштує нічия. Та Андрій Шевченко заявив, що команда в жодному випадку не планує ділити очки з австрійцями. Про домовлений характер гри й мови не може бути!

У 2004 році Швеція та Данія зіграли внічию на чемпіонаті Європи, що дозволило обом командам вийти з групи. Італія залишилася за бортом змагань. Після цього з'явився термін "скандинавська нічия", хоча досі не доведено, що матч був договірний.

За це дуже сильно карають. Будь-які розмови довкола цього матчу, що йдуть розмову про нічию, якісь договірні матчі. Будь-яку таку розмову потрібно припиняти, тому що це неправомірно,

– зазначив тренер.

Шевченко заявив, що команда готується до Австрії та налаштовується на складу гру.

Україна – Австрія: що відомо