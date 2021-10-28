Один з найкращих результатів

В японському Кітакюсю завершився фінал зі стрічкою індивідуальної першості на 38-му чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Україну представляла львів'янка Христина Погранична.

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Христина продемонструвала один з найкращих своїх виступів на цьому турнірі. Вона отримала 21.950 бала та посіла четверте місце.

До фіналу Погранична кваліфікувалася з шостим результатом серед 63-х учасниць.