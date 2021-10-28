Один з найкращих результатів
В японському Кітакюсю завершився фінал зі стрічкою індивідуальної першості на 38-му чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Україну представляла львів'янка Христина Погранична.
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Христина продемонструвала один з найкращих своїх виступів на цьому турнірі. Вона отримала 21.950 бала та посіла четверте місце.
До фіналу Погранична кваліфікувалася з шостим результатом серед 63-х учасниць.
- Також Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко представлять Україну у фіналі з особистого багатоборства. Дівчата успішно подолали кваліфікацію, посівши місце у топ-10.
- Україна не вперше матиме двох представниць у фіналі особистого багатоборства на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Проте у кваліфікації обидві українки востаннє посідали місця у топ-10 ще у 2013 році.
- У п'ятницю, 29 жовтня, відбудуться кваліфікація у фінали і багатоборство серед гімнасток, що виступають у груповій першості, також визначаться переможниці і призерки у командній першості.