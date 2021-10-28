Один из лучших результатов

В японском Китакюсю завершился финал с лентой индивидуального первенства на 38-м чемпионате мира по художественной гимнастике. Украину представляла львовянка Кристина Пограничная.

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Кристина продемонстрировала одно из лучших своих выступлений на этом турнире. Она получила 21.950 балла и заняла четвертое место.

До финала Пограничная квалифицировалась с шестым результатом среди 63-х участниц.