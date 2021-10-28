Один из лучших результатов
В японском Китакюсю завершился финал с лентой индивидуального первенства на 38-м чемпионате мира по художественной гимнастике. Украину представляла львовянка Кристина Пограничная.
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Кристина продемонстрировала одно из лучших своих выступлений на этом турнире. Она получила 21.950 балла и заняла четвертое место.
До финала Пограничная квалифицировалась с шестым результатом среди 63-х участниц.
- Также Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко представят Украину в финале личного многоборья. Девушки успешно преодолели квалификацию, заняв место в топ-10.
- Украина не впервые будет иметь двух представительниц в финале личного многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике. Однако в квалификации обе украинки в последний раз занимали места в топ-10 еще в 2013 году.
- В пятницу, 29 октября, состоятся квалификация в финалы и многоборье среди гимнасток, выступающих в групповом первенстве, также определятся победительницы и призерки в командном первенстве.