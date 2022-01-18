За кого українці віддали голоси у визначенні найкращого футболіста 2021 року

ФІФА визначила найкращого футболіста 2021 року. Ним став польський нападник Роберт Левандовський. Визначення переможця відбулося голосуванням представників усіх національних збірних. Голоси за нього віддавали й українці.

За визначення переможців The Best FIFA Football Awards голосують чотири групи: тренери національних збірних, капітани національних збірних, журналісти та вболівальники на сайті ФІФА. Кожен з них голосує за трьох кандидатів на свій вибір. За перше місце футболіст отримує 5 балів, за друге – три, і один бал за третє місце. Щодо фанатів, то там обирали загальною кількістю голосів.

Детальніше Левандовський випередив Мессі та став найкращим гравцем року за версією ФІФА: всі переможці

Відтак в кожній категорії визначалися переможці. За перемогу в категорії футболіст отримував 13 балів, другому місцю – 11, третьому – 9.

У підсумковому результаті загальна сума голосів однієї з груп становить лише чверть оцінки. Роберт Левандовський переміг у голосуванні тренерів (535 балів), капітанів (555 балів) та журналістів (589 балів). Але серед вболівальників переміг Ліонель Мессі, який набрав 708 206 голосів. Левандовскі став лише третім з 353 714 голосами вболівальників. Таким чином, Левандовський набрав 48 балів, Мессі – 44, а Салах – 39.

Україну в голосуванні представляли тренер національної збірної Олександр Петраков та капітан команди Андрій Пятов.

За кого проголосував Петраков

Тренер на перше місце поставив нападника Баварії та збірної Польщі Роберта Левандовського. На другому місці – вінгер Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах. Третім став французький нападник Карім Бензема з Реала.

За кого голосував Пятов

Як і тренер, капітан збірної на перше місце теж поставив Роберта Левандовського. На другому місці опинився переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі та тріумфатор Євро-2020 зі збірною Італії Жоржиньо. Бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті став третім.