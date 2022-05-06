Окупанти завдали шкоди спортивній інфраструктурі

Від початку повномасштабної війни та дотепер російські війська нещадно знищують цивільну інфраструктуру України: школи, лікарні, спортивні споруди та парки.

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Через обстріли окупантів постраждала спортивна та молодіжна інфраструктура в регіонах України, а саме:

зруйновано 12 спортивних та 1 молодіжний об’єкт;

пошкоджено 41 спортивний та 17 молодіжних об’єктів.

Зазначають, що характер руйнувань різний – від вибитих вікон та зруйнованого даху до знищених або суттєво та частково пошкоджених будівель і майна.

Найбільше постраждали спортивні та молодіжні об’єкти на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині.

Також руйнувань зазнали цивільні спортивні об'єкти Чернігівської, Житомирської, Херсонської областей та Києва.

У Мінспорту зазначили, що цей список зруйнованих або пошкоджених об’єктів спортивної та молодіжної інфраструктури не повний, адже частина територій зазначених областей досі знаходиться під тимчасовою окупацією армії російської федерації, а на частині територій Київської та Чернігівської областей триває розмінування.

Зруйнований стадіон Десни

Нещодавно менеджер чернігівської Десни Дмитро Дорошко розповів у якому стані знаходиться стадіон чернігівської команди. Він переконаний, що його потрібно зносити та будувати з початку.

Чернігівський стадіон постраждав ще у перші дні повномасштабної війни, у нього влучило 8 снарядів. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.

До слова. Німеччина та дортмундська Боруссія клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пригадав свого колишнього гравця – Андрія Ярмоленка.

Також нещодавно Херсоні окупанти обстріляли один із провідних тенісних залів України. Постраждало вище училище фізичної культури.

Це училище було одним із провідних освітніх закладів в Україні, яке готувало спортсменів-тенісистів.