Знов окупанти борються проти спортивної інфраструктури

Окупанти вкотре показали, як вони "визволяють" спортивну інфраструктуру. Вже не вперше вони руйнують місця, де займалися наші чемпіони.

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У Херсоні війська Росії обстріляли вище училище фізичної культури. Зокрема, постраждала спеціалізована спортивна зала з настільного тенісу.



Окупанти обстріляли зал для настільно тенісу / Фото федерації настільного тенісу України



Окупанти обстріляли зал для настільно тенісу / Фото федерації настільного тенісу України

Це училище було одним із провідних освітніх закладів в Україні, яке готувало спортсменів-тенісистів.

Херсон перебуває в окупації військами Росії з початку березня.