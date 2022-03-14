Ультрас "біло-синіх" WBC незадоволені діями братів Суркісів, Мірчі Луческу та інших представників клубу під час війни Росії проти України. Суркіси покинул Україну ще на початку війни.

До слова Спорт поза політикою, – Луческу сенсаційно не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів

"Зараз не до футболу. От абсолютно не до футболу. Але рано чи пізно Україна переможе і нам потрібно буде відбудовувати наше місто. Потім ми повернемось на трибуни рідного стадіону, але це вже буде зовсім інше Динамо", – йдеться у повідомленні.

Повна заява ультрасу Динамо WBC:

"А поки занотовуємо факти:

1. Усі фанатські групи Динамо Київ взяли зброю до рук і боронять Україну від окупантів. Паралельно організовано штаб допомоги, ми забезпечуємо наших бійців у різних підрозділах усім, що можемо дістати чи придбати. Від води до тепловізорів.

2. Президенти Динамо Суркіси в перші ж дні виїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті Динамо Григорій Суркіс привітав з ювілеєм Валерія Пустовойтенка і після цього тиша. Повна тиша.

3. Ресурси Динамо публікують інформацію, що клуб фінансово допомагає лікарням та інтернатам у Львівській області. Список закладів, яким надходить допомога, виглядає, як мінімум, дивно. Жодних фото чи якоїсь іншої інформації – клуб просто прибрав себе з публічної площини. Лише репостить офіційних осіб держави в соцмережах.

4. Гравців Динамо вивезли подалі від бойових дій. Легіонери вже закордоном, їм дозволено йти в оренду в інші клуби. Наші ж гравці кажуть, що фінансово допомагають армії, але намагаються цього не афішувати. Публічно про свою допомогу заявив лише Беньямін Вербіч.

5. В мережі опублікували знімки, де один з віце-президентів Динамо (Марк Гінзбург – прим.) позує поряд з рамзаном кадировим (збережена орфографія – прим.). І, знову ж таки, жодної реакції від клубу.

6. Сьогодні Мірча Луческу дав інтерв’ю італійській пресі, де заявив, що українці та росіяни жили, як брати; війна в Україні – це політична проблема, а не проблема між народами; він проти того, щоб російських спортсменів та клуби дискваліфікували з міжнародних змагань.

Для нас, фанатів Динамо, усі озвучені факти не стали несподіванкою. Ми кілька років з усіх сил намагались донести світу, що Суркіси – це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти. Сподіваємось, що хоч сьогодні розкриються очі у тих, хто весь цей час не підтримував нашу позицію.

Тим часом у нас потроху закінчуються гроші, а покупки стають все серйознішими та масштабнішими. Якщо ви хочете фінансово підтримати фанатів Динамо у боротьбі з окупантами: Privatbank: 4149 6293 0064 1990, Monobank: 5375 4141 1590 5993, Paypal: jworoschbit@gmail.com", – йдеться у заяві ультрас.