Ультрас "бело-синих" WBC недовольны действиями братьев Суркисов, Мирчи Луческу и других представителей клуба во время войны России против Украины. Суркисы покинули Украину еще в начале войны.

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"Сейчас не до футбола. Вот совершенно не до футбола. Но рано или поздно Украина победит и нам нужно будет восстанавливать наш город. Потом мы вернемся на трибуны родного стадиона, но это уже будет совсем другое Динамо", – говорится в сообщении.

Полное заявление ультрас Динамо WBC:

"А пока записываем факты:

1. Все фанатские группы Динамо Киев взяли оружие в руки и защищают Украину от оккупантов. Параллельно организован штаб помощи, мы обеспечиваем наших бойцов в разных подразделениях всем, что можем достать или приобрести. От воды до тепловизоров.

2. Президенты Динамо Суркисы в первые же дни выехали из Украины. За 19 дней от них не было никаких заявлений, ни одного обращения к болельщикам, к киевлянам, к украинцам. 23 февраля на официальном сайте Динамо Григорий Суркис поздравил с юбилеем Валерия Пустовойтенко и после этого тишина. Полная тишина.

3. Ресурсы Динамо публикуют информацию, что клуб финансово помогает больницам и интернатам во Львовской области. Список заведений, которым поступает помощь, выглядит как минимум странно. Никаких фото или какой-то другой информации – клуб просто убрал себя с публичной плоскости. Лишь репостит официальных лиц государства в соцсетях.

4. Игроков Динамо вывезли подальше от боевых действий. Легионеры уже за границей, им разрешено уходить в аренду в другие клубы. Наши же игроки говорят, что финансово помогают армии, но стараются этого не афишировать. Публично о своей помощи заявил лишь Беньямин Вербич.

5. В сети опубликовали снимки, где один из вице-президентов Динамо (Марк Гинзбург – прим.) позирует рядом с рамзаном кадыровым (сохранена орфография оригинала – прим.). И, опять же, никакой реакции от клуба.

6. Сегодня Мирча Луческу дал интервью итальянской прессе, где заявил, что украинцы и россияне жили, как братья; война в Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами; он против того, чтобы российских спортсменов и клубы дисквалифицировали с международных соревнований.

Для нас, фанатов Динамо, все озвученные факты не стали неожиданностью. Мы несколько лет изо всех сил пытались донести миру, что Суркисы – это позор Динамо, а Луческу должен уйти. Надеемся, что хоть сегодня раскроются глаза у тех, кто все это время не поддерживал нашу позицию.

Между тем у нас понемногу заканчиваются деньги, а покупки становятся все серьезнее и масштабнее. Если вы хотите финансово поддержать фанатов Динамо в борьбе с оккупантами: Privatbank: 4149 6293 0064 1990, Monobank: 5375 4141 1590 5993, Paypal: jworoschbit@gmail.com", – говорится в заявлении ультрас.