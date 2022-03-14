Луческу має своє бачення подій в Україні, яку він успішно покинув у перші дні бойових дій.
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"Ми повернулися з Туреччини за два дні до початку війни. Федерація перервала чемпіонат на місяць, але я думаю, що відновити його буде дуже важко. Я поїхав з іноземними гравцями завдяки Чеферіну, УЄФА і футбольним асоціаціям. Деякі гравці залишилися у Києві і поїхали на базу. Пізніше я допоміг виїхати сім'ям кількох українських футболістів", – почав він.
Мірча заявив, що українці та росіяни жили разом, як брати і це, скоріше, політична проблема. Також він розповів, що українці пишаються своєю культурою, це буде довга битва, у якій ніхто не виграє, будуть лише втрати.
Відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародних змагань? Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Спорт – це культура, тому ухвалення таких рішень вважаю неправильним. Люди повинні продовжувати брати участь у спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти,
– підсумував Луческу.
Що відомо про Луческу
- Луческу має досвід роботи в Росії. У 2016 – 2017 роках він очолював Зеніт.
- Мірча Луческу, який віддав 12 років свого життя донецькому Шахтарю та виграв із ним 22 трофеї, з літа минулого року працює у київському Динамо.
- Під його керівництвом "біло-блакитні" стали чемпіонами країни, виграли Кубок та Суперкубок України.