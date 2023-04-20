Відродження туринського фенікса: Ювентусу повернули 15 очок, "стара синьйора" вже в зоні ЛЧ
Джерело:Tuttosport
Туринський клуб вдало оскаржив зняття очок за фінансові махінації. Тепер підопічні Массіміліано Аллегрі мають всі шанси повернутися в Лігу чемпіонів.
У січні федеральний суд Італії покарав Ювентус зняттям 15 очок у турнірній таблиці Серії А цього сезону. Причиною стали фінансові махінації при здійсненні трансферів.
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Це фактично позбавило туринців шансів поборотися за путівку в Лізі чемпіонів, відкинувши у середину таблиці. Втім клуб подав апеляцію, а команда продовжила впевнену ходу, вигравши 7 з 12-ти матчів у чемпіонаті.
І ось гарантійна колегія CONI нарешті розглянула позов туринців та відмінила рішення суду. Справа передана в апеляційний суд, тому покарання не скасоване, а призупинене на час розгляду справи.
При цьому навіть якщо апеляцію не задовольнять, Ювентус може бути оштрафований не більше ніж на 9 балів. Саме цього покарання вимагала прокуратура, але федеральний суд вирішив накинути ще шість очок штрафу.
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Наразі ж після скасування штрафу Ювентус повертається у топ-четвірку. Команда Массіміліано Аллегрі посідає третю сходинку, випереджаючи п'ятий Мілан на 6 балів.
Турнірна таблиця Серії А (топ-7) за 8 турів до фінішу:
- Наполі – 75
- Лаціо – 61
- Ювентус – 59
- Рома – 56
- Мілан – 53
- Інтер – 51
- Аталанта – 49